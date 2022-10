Börse 2.0: Willkommen in der VUCA-Welt – was das bedeutet

Der Bullenmarkt der vergangenen zwölf Jahre ist endgültig vorbei. Wir erleben aktuell den Beginn einer komplett neuen Börsenära. Wir zeigen dir, wie du jetzt mit dem sogenannten VUCA-Prinzip die Weichen für deinen langfristigen Börsenerfolg richtig stellst!

It‘s over, die Party ist vorbei! Die Lichter gehen an, die Musik hört auf zu spielen und hinter der Bar wird schon fleißig gewischt. Zeit zu gehen, unwiderruflich. Mit einem lauten „Raus mit euch, ihr nutzloses Gesindel!“ pflegte einst Frank Kuenster, Türsteher der berühmten King Size Bar in Berlin, seine Gäste morgens um 5 Uhr hinauszukomplimentieren. Und irgendwie scheint es, als hielte das Börsenjahr 2022 den gleichen Spruch für uns Anleger parat.

Minus 59 Prozent beim Bitcoin, minus 30 Prozent im Nasdaq 100, minus 27 Prozent im MDax, minus 20 Prozent im MSCI World – das ist die bittere Bilanz des ersten Börsenhalbjahres. Bei vielen Einzelaktien sieht es noch schlimmer aus. Delivery Hero, Zalando, About You, Coinbase *, Peleton – bei all diesen Werten stehen mehr als 50 Prozent Verlust auf der Uhr. Corona, Krieg, Inflation, Rezessionsängste: Lässt sich angesichts dieser toxischen Gemengelage überhaupt noch ein Crash vermeiden? Laufen wir sehenden Auges dem perfekten Sturm entgegen?