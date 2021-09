Wisdomtree lanciert Europas erstes voll besichertes CO2-ETP

Das EU ETS definiert eine Obergrenze für die Menge an Treibhausgasen, die von Unternehmen jährlich ausgestoßen werden darf. Den Unternehmen wird jedes Jahr eine feste Zahl von CO 2 -Emissionszertifikaten zugeteilt. Dabei müssen sie genügend Zertifikate besitzen, um ihre eigenen Emissionen abzudecken und die Obergrenze nicht zu überschreiten. Höhere Preise von CO 2 -Emissionszertifikaten machen es für die Unternehmen teurer, ihren CO 2 -Ausstoß durch Zertifikate zu kompensieren, und bieten ihnen Anreize, in Technologien zur Emissionsminderung zu investieren und so möglicherweise zu einem rascheren Wandel beizutragen.

Das Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EU ETS) ist der weltweit größte CO 2 -Markt und bildet die Grundlage für die Politik der Europäischen Union (EU) zur Eindämmung des Klimawandels und zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Das System soll die EU dabei unterstützen, bis 2050 CO 2 -Neutralität zu erreichen. Als Unterzeichnerin des Pariser Abkommens geht die EU bei der Bekämpfung des Klimawandels voran und hat ein Gesetz verabschiedet, das die Zielvorgaben für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen auf eine rechtsverbindliche Basis stellt. Laut Abkommen sollen die Nettoemissionen der EU bis 2030 gegenüber dem Niveau von 1990 um 55 Prozent sinken und bis 2050 auf null fallen.

Eine stärkere Beteiligung der Anleger am Markt für EUA-Futures könnte die Liquidität der Futures und der zugrunde liegenden EUAs erhöhen, was den Prozess der Preisbildung unterstützen kann. Ein zu niedriges Preisniveau am Markt für CO 2 -Emissionszertifikate könnte den Prozess der Dekarbonisierung verlangsamen. Folglich könnte eine stärkere Anlegerbeteiligung aus Marktperspektive als wünschenswert betrachtet werden.

Dazu Alexis Marinof, Head of Europe, Wisdomtree: „Der Klimaschutz steht bei Investoren, Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern gleichermaßen im Fokus. Vielfach wird bereits versucht, den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren und in Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens zu bringen. Die Bedeutung dieser Initiativen kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden und hat eine Nachfrage nach einem Anlageinstrument ausgelöst, welches ein Engagement in Futures auf CO 2 -Emissionszertifikate ermöglicht. CARB baut auf unserer differenzierten Produktpalette und unserer Kenntnis im Rohstoffmarkt auf. Es bietet Anlegern ein durchdachtes Exposure in einem bisher nur schwer zugänglichen Segment des ESG-Marktes (Environmental, Social, Governance).“

Das Gesamtvolumen des Handels mit CO 2 -Emissionszertifikaten in der EU belief sich im Jahr 2020 auf über 201 Milliarden Euro (entsprechend 8096 Millionen Tonnen CO 2 ) und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent gestiegen.

