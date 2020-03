Wisdomtree mit Batterie-ETF

Der Nachfrageanstieg bei Energiespeicherlösungen und Entwicklungen in der Batterietechnologie sind vor dem Hintergrund des weltweiten Fokus auf den Klimawandel, des Wechsels zu Mobilgeräten und sich schnell entwickelnder Technologien ein aufstrebender Megatrend. Im Zuge der allgemeinen Dekarbonisierung ist bei erneuerbaren Energien und Elektrofahrzeugen ein starkes Nachfragewachstum zu erwarten. Batterien, wesentlicher Bestandteil von Elektrofahrzeugen, werden zunehmend mit variablen Formen regenerativer Stromerzeugung wie beispielsweise Wind- und Sonnenenergie gekoppelt, um die Produktion zu glätten. Prognosen zufolge ist es wahrscheinlich, dass die Zahl batteriebetriebener Pkws bis 2040 um das Zehnfache steigen wird, wobei Elektrofahrzeuge bis 2040 fast die Hälfte des gesamten Pkw-Absatzes ausmachen werden. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wird voraussichtlich der Hauptkatalysator für die Batterienachfrage sein.

„Durch eine Kombination aus Umwelt-, Politik- und Technologiefaktoren wird eine essenzielle Energiewende herbeigeführt, bei der wir von fossilen Brennstoffen auf saubere, erneuerbare Energiequellen umsteigen. Stromerzeugung und Straßenverkehr, die 2017 zusammen rund zwei Drittel der Kohlendioxidemissionen ausmachten, stehen bei dieser Energiewende klar im Fokus. Batterien könnten neben den bereits ergriffenen Dekarbonisierungsmaßnahmen bei der Reduzierung des Klimaproblems eine wichtige Rolle spielen. Die Verringerung der Kohlendioxidemissionen ist kritisch, wenn wir, wie im Pariser Abkommen der Vereinten Nationen dargelegt, einen Anstieg der Temperatur auf 1,5 °C begrenzen wollen“, so Christopher Gannatti, Leiter der Analyseabteilung bei Wisdomtree in Europa.

Über den neuen Wisdomtree-ETF

Wisdomtree hat in Zusammenarbeit mit Wood Mackenzie, führendes Research- und Beratungsunternehmen zur Energiewende, einen die Batterie-Wertschöpfungskette erfassenden Index entwickelt. Die Aktienauswahl basiert auf den Marktinformationen von Wood Mackenzie. Um für die Aufnahme in den Index infrage zu kommen, muss ein Wert in einem oder mehreren folgender Bestandteile der Wertschöpfungskette involviert sein: Rohstoffe, Herstellung, Enabler (korrelierte Technologien und ergänzende Lösungen) oder aufstrebende Technologien. Der Index ist sowohl geografisch als auch industriell diversifiziert und wurde so entwickelt, dass er sich an eine sich schnell verändernde Technologie anpassen kann.

David Linden, Wood Mackenzie, Director – Energy Transition Consulting: „Dieses Jahrzehnt wird für Batterien entscheidend sein. Sie werden die Energiewende vorantreiben, da sie günstiger und vermehrt eingesetzt werden. Unser integriertes Verständnis der sich ständig weiterentwickelnden Batterie-Wertschöpfungskette ermöglicht es uns, die Sektoren zu identifizieren, die am besten positioniert sind, um diese Chance zu nutzen.“

Rafi Aviav, Leiter der Produktentwicklung, Kapitalmärkte und Technolgie bei Wisdomtree in Europa fügt hinzu: „Die gemeinsame Expertise von Wisdomtree und Wood Mackenzie bietet Investoren einen Zugang zu einem aufstrebenden Sektor mit hohem Wachstumspotenzial. Batterien und – weiter gefasst – Energiespeicherlösungen sind der Motor für die mobile Computernutzung, Elektrofahrzeuge und weitere Entwicklungen, die branchenübergreifend für neue Effizienzen und Möglichkeiten sorgen. Durch eine intelligente Allokation innerhalb der Wertschöpfungskette, die sich an den Sektoren mit dem höchsten Wachstumspotenzial orientiert, bietet VOLT einen verfeinerten Zugang zu dieser Investmentchance.“

Weitere thematisch ETFs von Wisdomtree

Neben dem WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (WKN: A2PUQR) bietet Wisdomtree noch weitere Themen-ETFs an: WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI) (WKN: A2N7KX) und den WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (WCLD) (WKN: A2PQVE) umfasst.