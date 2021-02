Wisdomtree mit dem ersten Anleihen-ETF zur Europäischen Union

Ein neuer ETF von Wisdomtree ermöglicht Anlegern den Zugang zu Titeln, die von der Europäischen Union als Sozial-Anleihen emittiert werden.

Wisdomtree hat einen ETF herausgebracht, der Investoren Zugang zu Anleihen der Europäischen Union (EU) gibt. Der WisdomTree European Union Bond UCITS ETF (EUBO) (WKN: A2QGBX) notiert an der Börse Xetra. Er strebt die Nachbildung der Preis- und Renditeentwicklung des iBoxx EUR European Union Select Index vor Gebühren und Auslagen an und verfügt über eine Gesamtkostenquote von 0,16 Prozent. Der iBoxx EUR European Union Select Index bildet einen Korb aus von der EU in Euro emittierten Investment-Grade-Anleihen ab.