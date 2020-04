Wisdomtree setzt Handel mit WTI-Öl-ETPs aus

Der ETP-Anbieter Wisdomtree hat beschlossen, die Ausgaben bestimmter ÖL-ETPs auf Basis von WTI vorerst auszusetzen.

Die Entwicklung des Öl-Preises zeigt sich in den vergangenen Wochen äußert turbulent. Darauf hat nun Wisdomtree reagiert. Aufgrund einer noch nie zuvor beobachteten Volatilität bei WTI-Rohöl-Kontrakten sind die Risiken für Investoren in Short-Leveraged-ETPs, die diese Kontrakte nachbilden, deutlich gestiegen, wie der Anbieter erklärt. Deshalb hat man nun die Reißleine gezogen und sich entschieden, die Ausgaben zweier Short-Leveraged-ETPs, die WTI-Rohöl nachbilden, bis auf Weiteres auszusetzen. Diese Entscheidung gilt zum einen für den WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged (WKN: A2BDEB), der den WTI-Öl-Preis mit Faktor zwei nachbildet. Das andere Produkt, welches betroffen ist, ist der WisdomTree WTI Crude Oil 1y Daily Short (WKN: A0V9XY), das den WTI-Preis invers, also umgekehrt zur tatsächlichen Entwicklung darstellt. Es handelt sich also um einen Short-ETF.

WisdomTree prüfe die Marktbedingungen fortlaufend und wäge alle verfügbaren Optionen ab, um die Interessen der Anteilsinhaber zu schützen und die Aufrechterhaltung geordneter Marktverhältnisse zu gewährleisten. Die Rücknahmen der beiden ETPs würden durch die Aussetzung der Ausgaben in keiner Weise eingeschränkt werden.

Gibt es Folgen für Privatanleger?