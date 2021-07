So ticken Anleger laut Vaneck

Anleger in Deutschland achten dabei vor allem auf die Performance (39 Prozent) und diegünstige Kostenstruktur (35 Prozent). Bei Anlegern in Großbritannien und Italien zieht ebenfalls das Performance-Argument (33 bzw. 31 Prozent), die laufenden Kosten sind dort aber weniger ausschlaggebend (12 bzw. 20 Prozent).

Von den Befragten in Deutschland, die sich mit ETFs beschäftigen, tun dies 58 Prozent erst seit etwa einem bis fünf Jahren. „Hier ist also noch viel Luft nach oben. Womöglich laufen ETFs den Investmentfonds demnächst den Rang ab“, sagt Martijn Rozemuller, Geschäftsführer von Vaneck in Europa.