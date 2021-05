Worauf sich Anleger in der Nach-Corona-Welt einstellen sollten

Corona und die Märkte

Angesichts der Impffortschritte in Verbindung mit einer anhaltend großzügigen Unterstützung durch die Fiskal- und Geldpolitik sowie einer schrittweisen Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft in allen Regionen und Sektoren spricht nach Ansicht des Invesco-Experten viel für eine fortgesetzte Rotation in Aktien, Unternehmenskredite und Länder, die am stärksten von der Pandemie und den Lockdowns betroffen gewesen sind und in der Frühphase des Wirtschaftsaufschwungs – der Reflationsphase – am stärksten profitieren sollten.