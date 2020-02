Xetra-Gold zeichnet neuen Rekord

Xetra-Gold (WKN: A0S9GB), ein ETC der Deutsche Börse Commodities GmbH, der hauptsächlich am elektronischen Handelsplatz Xetra in Euro gehandelt wird, hat diese Woche erstmals die Marke des verwaltenden Vermögens von zehn Milliarden Euro überschritten. Das besondere an Xetra-Gold: Für jeden erworbenen Anteilschein wird ein Gramm des Edelmetalls im Zentraltresor für deutsche Wertpapiere in Frankfurt hinterlegt.

Nur liegen dort längst keine Gramm mehr, sondern über 200 Tonnen Gold. Das entspricht ungefähr einem Würfel von 3 Meter Kantenlänge. Wer möchte, kann sich sein Gold jederzeit aus dem Tresor aushändigen lassen. Seit Auflage von Xetra-Gold im Jahr 2007 gab es über 1.000 Auslieferungen von mehr als fünf Tonnen Gold.