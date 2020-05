Xtrackers legte physisch besicherten Silber-ETC auf

Mit dem Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities (WKN: A2UDH5) erhalten Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung des Silberpreises zu partizipieren. Es handelt sich um eine börsengehandelte Schuldverschreibung, die durch physisch hinterlegtes Silber besichert ist. Anleger sind gegenüber Währungsrisiken zum Euro abgesichert. Damit ergänzt Xtrackers seine Produktpalette im Bereich physisch besicherte Edelmetall-ETCs weiter. Bereits seit 2010 im Angebot ist der Xtrackers Physical Gold ETC (WKN: A1E0HR ), in dem bereits 3,43 Milliarden Euro investiert sind. Der neue Silber-ETCs beruht auf dem Spotpreis der Londoner Edelmetallbörse LBMA. Die Gesamtkostenquote des ETF beträgt 0,22 Prozent.

Seit dem 18. Mai ist ein neuer Silber-ETC (Exchange Traded Commodity) des Emittenten Xtrackers ETC auf Xetra und an der Börse Frankfurt handelbar.

Silber gilt derzeit bei vielen Marktteilnehmern als massiv unterbewertet. Mit einer Gold-Silber Ratio von zwischenzeitlich bis zu 120, jetzt 109, wurde somit ein 50-Jahreshoch erzielt. So glaubte Wisdomtree-Analyst Nitesh Shah bereits nach dem starken Kurseinbruch des Edelmetalls im März, dass sich Silber in Korrelation zu Gold bewegen wird, wenn sich der Goldpreis dreht. Da der Silberpreis auch von der Entwicklung des Produktionssektors beeinflusst werde, würden seine Gewinne jedoch nach oben hin begrenzt sein. „Wir denken, dass das Gold-Silber-Verhältnis von derzeit 120 auf 80 fallen könnte, was im historischen Vergleich immer noch sehr hoch sein wird“, so gibt Shah zu bedenken.

Silber ist zur Hälfte Industriemetall mit Verwendung in der Solar-Industrie und Elektronikbranche. Deshalb ist Silber auch deutlich konjunkturabhängiger als Gold. Springt die Konjunktur wieder weltweit an, dürfte dies aber für zusätzlichen Aufschwung beim Silberpreis sorgen. Zudem ist Gold inzwischen sehr teuer, so dass immer mehr Anleger das Edelmetall Silber für sich entdecken könnten. Aktuell ist dieser Trend bereits erkennbar, wie Händler berichten.

Weitere Informationen zu Silber-ETCs finden Sie in unserem Anlageleitfaden „Investieren in Silber“.