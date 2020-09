Xtrackers mit währungsgesichertem ESG-MSCI-World-ETF

Xtrackers bietet jetzt einen währungsgesicherten ESG-ETF an, der sich auf den MSCI World bezieht. Außerdem: ein US-Unternehmensanleihen-ETF.

Bei Xtrackers setzt man weiter auf Nachhaltigkeit. So hat der DWS-Ableger erneut bei seinen ESG-Palette nachgelegt. ESG steht für Environment, Social, Governance und meint damit die nachhaltige Geldanlage. Der thesaurierende Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (WKN: A2P5C7) bietet Anlegern Zugang zur Wertentwicklung von mehr als 1.000 in Dollar denominierten Unternehmensanleihen, die ein Investment-Grade-Rating besitzen und zusätzlich strenge ESG-Kriterien erfüllen. Das Produkt bildet einen Bloomberg-Barclays-Index in Kombination mit MSCI-ESG-Research ab. Die Euro-Variante Xtrackers ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (WKN: DBX0E8) gibt es schon seit 2010.