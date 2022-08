Zeit, dass sich was dreht: Sp profitieren Anleger von sauberer Energie

Abhängigkeit ist ein Problem

Besonders für Länder in Europa ist dies problematisch, da der benötige Energieverbrauch bislang nicht selbst befriedigt werden kann und sich die Abhängigkeit von einzelnen Ländern nun rächt. Aber auch die größte Volkswirtschaft der Welt, die USA leidet unter den hohen Energiepreisen, so dass nach Lösungen gesucht wird, um einen immer größeren Teil des Energiebedarfs selbst zu decken.

So verwundert es nicht, dass die USA in diesen Tagen ein Klimapaket im Senat gebilligt haben, das der US-Präsident Joe Biden als „die größte Investition in der Geschichte zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Erhöhung der Energiesicherheit“ bezeichnet hat. Wird dieses Gesetz endgültig umgesetzt, werden in den kommenden Jahren 370 Mrd. US-Dollar zur Verfügung stehen, um die Erzeugung sauberer Energie zu fördern.

In Europa ist im Jahre 2019 der „Green Deal“ auf den Weg gebracht worden, durch den u.a. auch der Ausbau der erneuerbaren, sauberen Energie gefördert wird.

Weiterer Ausbau von sauberer Energie

Auch wenn diese Investitionen die akuten Probleme nicht lösen können, zeigt sich doch deutlich, dass der politische Wille vorhanden ist, dieses Thema dauerhaft zu fördern. So wird in kommenden Jahren der Ausbau der Windkraft, die einfachere Nutzbarkeit von Wasserstoff, die verbesserte Effizienz von Solaranlagen und der verstärkte Einsatz von Bioenergie die Energiegewinnung sicherer und sauberer machen. Die oben bereits erwähnten Konjunkturpakte dürften zu einem dauerhaften Kapitalfluss in die zukunftsträchtige Branche führen.