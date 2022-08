Zinserhöhungen: Lohnen sich Tagesgeld und Festgeld bei der Geldanlage?

Beim Tagesgeld fallen die Zinssätze noch deutlich niedriger aus. Bei einer Anlagedauer von 12 Monaten bietet laut focus.de derzeit die Advanzia aus Luxemburg mit 0,50 Prozent die höchsten Zinsen. Die erste deutsche Bank in der Liste ist die Bank11 mit 0,30 Prozent.

Risiken bedenken

Lohnt es sich nun also, mit dem Geld quasi ins Ausland zu gehen? Das sollte gut überlegt sein. Denn auch, wenn die Zinsen woanders derzeit noch höher ausfallen, ist auch das Risiko für Kundinnen und Kunden höher als bei heimischen Banken. Denn Banken können pleitegehen. Für diesen Fall gibt es zwar die gesetzliche Einlagensicherung, die einen Staat dazu verpflichtet, bis zu 100.000 Euro an Verlusten zu ersetzen. Doch wer möglicherweise weit mehr verliert, hat Pech. In Deutschland hingegen haben viele Banken die erweiterte Einlagesicherung und zahlen im Ernstfall einen wesentlich höheren Betrag zurück.

Keine Chance gegen Inflation

Wer einen Teil seines Geldes schon lang auf Fest- oder Tagesgeldkonto parkt, kann sich auch über Minimalzinsen nun freuen. Bei einer Inflation von 7,5 Prozent in Deutschland spielen jedoch diese geringen Zinssätze real keine Rolle. Das Ersparte schrumpft auch weiterhin, nur etwas langsamer als bislang. Bis sich das ändert, wird wohl noch einige Zeit vergehen.

Rendite mit ETFs

Einen Teil des Geldes auf ein Tages- oder Festgeldkonto zu legen, ist dennoch nicht verkehrt, denn insbesondere bei Tagesgeldkonten ist die schnelle Verfügbarkeit ein großer Pluspunkt. Wer jedoch das Vermögen vermehren möchte, sollte auf breit gestreute ETFs setzen. Zwar leiden auch die Aktienmärkte unter den derzeitigen Bedingungen. Doch auf lange Sicht schlägt die Rendite jedes Konto.

Als Beispiel: Ein ETF von iShares auf den beliebten MSCI World Index ist zwar im laufenden Jahr leicht im Minus, auf zehn Jahre betrachtet lag die durchschnittliche Jahresrendite jedoch bei 12,42 Prozent.