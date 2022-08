Zinswende: Ist jetzt Schluss mit günstigem Buy Now, Pay Later?

„Wir bei Rize ETF teilen diese Meinung nicht“, so Bhushan. „BNPL ist nach wie vor eine junge Branche, die aber bereits jetzt regulatorische Anerkennung findet.“ Ein Beispiel sei ein von der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde – der Financial Conduct Authority – publiziertes Beratungspapier, das vier BNPL-Unternehmen die erfolgreiche Zusammenarbeit zur Verbesserung ihrer Geschäftsbedingungen bescheinigt. „Gewiss kann das schwieriger werdende Zinsumfeld dazu führen, dass es junge Akteure auf dem Markt schwierig haben. Für Start-ups wie etablierte Anbieter wird gleichermaßen entscheidend sein, dem Kunden Flexibilität und Transparenz zu bieten.“

Buy Now, Pay Later als Banking-as-a-Service

Tatsächlich bieten die BNPL-Lösungen, an denen heute auch große Unternehmen arbeiten, Dienstleistungen, die man mit denen von Banken vergleichen könnte. So habe das größte Technologieunternehmen der Welt – Apple – kürzlich bekannt gegeben, zusammen mit Goldman Sachs einen Service zu entwickeln, der Kunden ermöglicht, Apple Pay-Zahlungen in Raten zu leisten – und das für eine Laufzeit von bis zu sechs Wochen, ohne Gebühren oder Zinsen. „BNPL steht für uns daher als Mikrokosmos einer Marktverwerfung, in der renommierte Marken ihre Produkte und Dienstleistungen mit Banking-as-a-Service-Lösungen verknüpfen.“

Wer in die digitale Zahlungswirtschaft investieren möchte, kann dies mit dem Rize Digital Payments Economy UCITS ETF (WKN: A3CN9T) tun. Der ETF ermöglicht ein Engagement in globale börsennotierte Unternehmen, die die reibungslose digitale Zahlungswirtschaft von morgen aufbauen.