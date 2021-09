Zwei HANetf-Produkte sind als besonders nachhaltig eingestuft

Ein Klimawandel-ETF

CLMA ist der weltweit erste Klimawandel-UCITS-ETF, der auf die Wertentwicklung von Unternehmen setzt, die Produkte und Dienstleistungen zur Vermeidung von CO2-Emissionen anbieten. Der CLMA ist somit einzigartig, da er den Schwerpunkt nicht auf die Emissionsminderungsmaßnahmen der Unternehmen legt. Mit der Fokussierung auf Unternehmen, welche Produkte und Dienstleistungen mit direkten Lösungen zur CO2-Vermeidung anbieten, rückt man die Innovatoren des Klimawandels in den Mittelpunkt. Der CLMA hat eine TER von 0,65 Prozent und bildet den iClima Global Decarbonisation Enablers Index ab, der in den vergangenen zwölf Monaten (Stand: August 2021) um 56,05 Prozent und seit seiner Auflegung im Jahr 2017 um 155,44 Prozent zugelegt hat. Am 1. September 2021 erreichte der CLMA kürzlich ein verwaltetes Vermögen von 50 Millionen US-Dollar.

Ein ETF zur sauberen Energiegewinnung

DGEN bietet ein Engagement in Unternehmen, die die Dezentralisierung der Energieerzeugung fördern, welche es ermöglicht grüne Energie in der Nähe des Verbrauchsortes zu erzeugen und zu verwalten. Etwa in der Nähe des eigenen Hauses in Form von Solaranlagen für Privathaushalte, Energiespeichern, intelligenten Zählern, Vehicle-to-Grid-Energie („V2G“), Ladevorrichtungen für Elektrofahrzeuge und intelligenten Wechselrichtern. Der DGEN hat eine TER von 0,69 Prozent und bildet den iClima Distributed Renewable Energy Index TR ab. In den letzten 12 Monaten stieg der Index um 88,68 Prozent (Stand: August 2021) und 347,67 Prozent seit seiner Auflegung im Jahr 2017. For professional clients only. Capital at risk. The content of this document does not constitute investment advice nor an offer for sale nor a solicitation to buy any product or make an investment.Communications issued in the UK (ETFs and ETCs): The content in this document is issued by HANetf Limited (“HANetf”) and approved by Privium Fund Management (UK) Limited (“Privium”) which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

Stimmen

Gabriela Herculano, CEO of iClima Earth, sagt: „Die Mission von iClima Earth ist es, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die den Planeten dekarbonisieren können sowie Unternehmen zu fördern, welche innovativ sind und Lösungen und Technologien ermöglichen, um so schnell wie möglich Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Wir freuen uns, dass unsere beiden Fonds, iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMA) und iClima Distributed Renewable Energy UCITS ETF (DGEN), von Artikel 6 auf Artikel 9 hochgestuft wurden. Das zeigt ebenfalls, dass sie während des gesamten Anlageprozesses die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) verfolgen.“

Manooj Mistry, COO of HANetf, fügt hinzu: „Artikel 9-Fonds müssen Nachhaltigkeit und gute Unternehmensführung in ihr Anlageziel einbeziehen. iClima Earth hat eine besondere Methode, in Unternehmen zu investieren, die bei der Bekämpfung des Klimawandels eine Vorreiterrolle spielen. Wir freuen uns, dass iClima Earth mit HANetf zusammenarbeitet, um ETFs mit echter Tragweite zu entwickeln. HANetf bietet das umfangreichste Angebot an thematischen ETFs in Europa und wir sind stolz darauf, mit weltweit führenden Experten auf ihrem Gebiet wie iClima Earth zusammenzuarbeiten, die nicht nur großartige Anlagethemen unterstützen, sondern auch wirklich etwas bewirken.“