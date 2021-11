Zwei Trends in einem: Nachhaltige Welt-ETFs mit Faktor-Prämie

Faktor-Prämie: Mit ETFs nachhaltig auf Momentum und Value setzen

Seit Kurzem gibt es je einen nachhaltigen Welt-ETF mit der Momentum- und einen mit der Value-Strategie. „Da vor allem der Value-Effekt in den letzten Jahren unterperformt hat, ist er jetzt besonders billig, sprich günstig bewertet“, meint Buchautor und Vermögensverwalter Gerd Kommer. In diesem Segment geht seit Kurzem Blackrock mit dem nachhaltigen iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (WKN: A3CUJR) ins Rennen.

Wer dagegen eher mit dem Momentum-Ansatz liebäugelt, kann sich den iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (WKN: A3CUJS) näher ansehen. Die beiden thesaurierenden ETFs kommen jeweils auf eine Gesamtkostenquote (TER) in Höhe von 0,30 Prozent.

Grundlage der beiden nachhaltigen Faktor-ETFs

In beiden Fällen bildet der MSCI World Index die Basis. Hierbei werden Unternehmen im Rahmen eines Optimierungsprozesses mit dem Ziel ausgesucht, ein höheres ESG-Rating zu erreichen und das Engagement bezüglich Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Mutterindex zu reduzieren.