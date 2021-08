Zyklische Aktien – warum sie gerade jetzt wirklich spannend sind

Beflügelt werden konjunktursensible Branchen – und somit auch Aktien – von der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie, angetrieben vom sich fortsetzenden Impfgeschehen. So hat der IWF für dieses Jahr seine Wirtschaftsprognose für Industrienationen auf ein Plus von Prozent angehoben, verglichen mit den im April angenommenen 5,1 Prozent. Für 2022 erwarte man ein Wachstum der Weltwirtschaft von 4,9 Prozent. Auch einen Rückgang des Inflationsniveaus dürfte es laut IWF im kommenden Jahr geben. Die Kauflust ist in den Industrieländern also nach den harten Lockdowns zurückgekehrt.

Luxusgüter wie Autos standen auf der Liste der dringenden Anschaffungen insbesondere im ersten Halbjahr 2020 nicht ganz oben. Überraschenderweise war das in der zweiten Jahreshälfte anders – die Mehrwertsteuer wurde vorübergehend gesenkt und die Automobilindustrie war nach zum Teil starken Umsatzeinbrüchen von bis zu 20 Prozent (z.B. Ford) Profiteur. Und auch weiterhin rechnen Experten wie Carsten Roemheld von Fidelity International damit, dass die Branche nach einem Ende der Corona-Krise zu den großen Gewinnern gehören wird. Im ersten Quartal 2021 ist der Umsatz der 16 größten Autokonzerne der Welt im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent gestiegen. Vor allem in China boomt die Nachfrage nach deutschen Autos wieder stark. VW, Daimler und BMW konnten ein Umsatzplus von 66 Prozent einfahren.

Da sich zyklische Branchen (also Banken oder die Autoindustrie) analog zur allgemeinen Wirtschaftslage entwickeln, mussten einige Unternehmen während der letzten anderthalb Jahre zum Teil herbe Verluste hinnehmen. Dazu gehören nicht nur die Reise- oder Kulturbranche, sondern auch der stationäre Einzelhandel. Die Kaufkraft der Deutschen hat während der Corona-Krise so stark nachgelassen, wie seit 50 Jahren nicht mehr. 5 Prozent weniger Geld gaben Haushalte 2020 im Vergleich zum Vorjahr für Konsumgüter aus.

Der Zyklen-Kreislauf

Was bedeutet das nun für Anleger, die in zyklische Aktien investieren möchten? Klar ist, sie sind nicht mehr so günstig zu haben wie noch im ersten Quartal 2021. Es herrscht seitens der Analysten Optimismus bezüglich der Gewinnprognosen und viele Anleger, die den Markt kennen und wissen, wie Konjunkturzyklen verlaufen, möchten daran teilhaben.

Zyklen von konjunktursensiblen Aktien verlaufen für gewöhnlich nach einem einfachen Muster: Während einer Rezession verkaufen insbesondere ängstliche Anleger ihre Aktien oder ETFs und ziehen die Kurse nach unten. Doch auf diese Panik folgt Hoffnung auf einen Aufschwung und im Hinblick auf mögliche Gewinne werden wieder Anteile gekauft. Kommt es dann zur Erholung, müssen Unternehmen ihre Gewinne entsprechend steigern und ihre selbst gesetzten Ziele erreichen. Das gelingt nicht immer. Für Anleger ist also ein gewisses Risiko nicht auszuschließen.

Insbesondere, da ein Ende der Krise noch nicht in greifbarer Nähe ist. „Wie lange der aktuelle Trend, weg von traditionellen Werten mit guten Bewertungen und soliden Gewinnen hin zu Wachstum und der Hoffnung auf künftige Gewinne anhält, ist wie immer an der Börse schwer zu kalkulieren. Es hängt nicht zuletzt von geld- und steuerpolitischen Entwicklungen sowie der künftigen globalen Wirtschaftsentwicklung ab“ sagt Markus C. Zschaber, Geschäftsführender Gesellschafter der V.M.Z. Vermögensverwaltungs- gesellschaft Dr. Markus C. Zschaber mbH.

Europa und Japan

Wer das in Kauf nimmt, kann mit Wachstumstiteln jetzt gut verdienen, denn die Hoffnung stirbt nicht nur am Aktienmarkt zuletzt. Die Weltwirtschaft befindet sich bereits in einer Phase der Erholung, auch wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist. Wer also in Value-ETFs investieren will, sollte jetzt einsteigen.

Der MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (WKN: A12DPP) beispielsweise beinhaltet zyklische Aktien aus Finanzen, Industrie, Gesundheit und weiterer konjunktursensibler Branchen. Als Ergänzung zu einem Portfolio mit nicht-zyklischer Ausrichtung kommt außerdem der MSCI Japan IMI UCITS ETF (WKN: A0RPWL) infrage. Laut Carsten Schröder von der Société Générale sind insbesondere für Tracker japanischer Indizes Zuflüsse zu verbuchen.