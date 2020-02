Cannabis-ETF: Anwendungsgebiete und Investmentmöglichkeiten

Purpose Investments und HANetf lancieren den ersten Cannabis-ETF in Europa. Der Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF (WKN: A2PPQ0 | ISIN: IE00BG5J1M21) ist seit Mitte Januar auch in Deutschland handelbar.

Erfahren Sie in diesem Webinar welche medizinischen Anwendungsgebiete es für Cannabis gibt und wer die aktuellen Marktführer in diesem Sektor sind. Zudem werden die Länder mit den günstigsten Marktbedingungen vorgestellt.