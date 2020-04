Kaum ein Segment wächst so stark wie ETF-Sparpläne. Wie genau funktioniert ein ETF-Sparplan und warum sind diese bei Privatinvestoren so beliebt? Ferat Öztürk von Xtrackers, dem ETF Anbieter der DWS klärt auf, was beim Einrichten eines Sparplans zu beachten ist.

