Showdown der Neo-Broker: Trade Republic vs. Scalable Capital

In diesem Video kommt es zum großen Showdown der beiden Neo-Broker Trade Republic (► Zum Testbericht) und Scalable Capital (► Zum Testbericht). Wir haben uns die Anbieter im Detail angesehen und deren Angebot 1:1 miteinander verglichen. Erfahren Sie, welcher Broker das aus unserer Sicht beste Angebot bietet.

In diesem Video gehe ich auf die folgenden Punkte ein: Wir sehen uns zunächst die Gründer & Investoren an. Wer ist das überhaupt, und welche Partner unterstützen die Broker. Dann betrachten wir das handelbare Angebot. Denn Low-Cost-Broker bieten ein eingeschränktes Angebot, dies aber zu Top-Konditionen. Neben dem Wertpapierhandel ist für viele Anleger das Angebot im Bereich Sparpläne sehr wichtig. Deshalb sehen wir uns das ebenfalls im Detail an. Und natürlich betrachten wir auch die Kosten. Auch beim Handel gibt es kleine, aber feine Unterschiede. Wir decken diese auf und bewerten das Angebot der Broker. Zuletzt sehen wir uns noch die Sicherheit der Neo-Broker an. Wie sicher ist Ihr investiertes Geld das im Depot oder auf den Konten verwahrt wird.