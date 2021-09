40 Prozent Plus – warum sich Kaffee so extrem verteuert und wie Sie dies nutzen können

Kaffee-Preise werden angeheizt

Schon vorher hatten die Trockenheit in Brasilien sowie die Knappheit an Containern zur Verladung sowohl in Südamerika als auch in Asien (so auch beim größten Robusta-Produzenten Vietnam) die Preise angeheizt. Mit dem Klimawandel könnte es in vielen Ländern immer häufiger zu signifikanten Ernteausfällen kommen. In Indien, einem der zehn größten Produzenten, sind seit Jahren wegen Wetterkapriolen schon Ausfälle von mehr als 30 Prozent der Ernte zu beklagen.

Tipp: Sie interessieren sich für ein Rohstoff-Investment? Hier finden Sie ETPs auf Rohstoffe.

Marktgesetz greift: Steigende Kaffee-Preise voraus!

Ein anderer Grund der starken Preissteigerungen ist die zunehmende Nachfrage: Weltweit ist der Kaffeekonsum merklich gestiegen. Nach Angaben des Deutschen Kaffeeverbandes erhöhte sich der Konsum im Corona-Jahr 2020 hierzulande um rund elf Prozent. Vor allem aber sind zuletzt die Schwellenländer auf den Geschmack gekommen.

So soll Brasilien, selbst ein Big Player beim Anbau, auch bei der Nachfrage inzwischen den bisherigen Spitzenreiter USA überholt haben. Aus dem allem folgt getreu der Marktgesetze: Mit dem Preisniveau bei Kaffee geht es wohl weiter aufwärts.