Agar-ETF: Die grüne Revolution mit Smart Farming läuft

Landwirte setzen immer mehr auf digitale Technologien, um bei knappen Ressourcen ihre Erträge zu steigern. Smart Farming kann zum Megatrend werden und auch Anlegern Chancen bieten.

Die Technikmesse CES in Las Vegas hielt auch in diesem Jahr wieder ganz besondere Schmankerl bereit. So hat das auf den Modellnamen iX getaufte Elektrofahrzeug von BMW, das von jetzt auf gleich seine Außenfarbe wechseln kann, viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Fast ein wenig unter ging ein weiteres Highlight: So stellte der weltgrößte Landtechnikhersteller Deere & Company einen vollautonomen Traktor vor, der bereits Marktreife aufweist und noch in diesem Jahr an die Kundschaft gehen soll.

Um den Traktor zu nutzen, müssen ihn die Landwirte lediglich aufs Feld bringen und konfigurieren. Dann können sie anderen Aufgaben nachgehen. Der Traktor verfügt über mehrere Kamerapaare, die eine Rundumsicht zu Erkennung von Hindernissen ermöglichen. Das System entscheidet, ob die Maschine weiterfährt oder anhält, je nachdem, ob ein Hindernis erkannt wird.