Aktien-Weltmeister: Dieses europäische Mini-Land hängt an der Börse alle ab

Klar, an der Börse führt kein Weg an den USA vorbei. Doch den absoluten Renditeturbo haben unseren nördlichen Nachbarn gezündet. In Dänemark geht die Post ab.

Alles auf USA? Aufgrund der starken weltweiten Marktstellung vieler US-Wachstumsunternehmen wie Google, Apple, Facebook und Amazon könnte der Eindruck bei Anlegern entstehen: Die USA ziehen allen anderen Ländern bei der Aktienperformance davon. Ein Trugschluss, wie eine langfristige Aktien-Auswertung der Hamburger Sutor Bank zeigt.

Für die Auswertung hat die Sutor Bank die Länderindizes der 22 größten entwickelten Märkte auf Sicht von 24 Jahren (1997-2020) betrachtet. Bei den Indizes handelt es sich um die MSCI-Länderindizes auf Basis von Nettodividenden (net dividends). Das Ergebnis: Mit Blick auf den Zeitraum von 24 Jahren weist Dänemark mit einer annualisierten Rendite von zwölf Prozent die beste Wertentwicklung auf. Die USA erreichen mit einigem Abstand (8,5% p.a.) lediglich den zweiten Platz, gefolgt von Finnland (8,1% p.a.). Deutschland liegt mit 6 Prozent pro Jahr im Mittelfeld der 22 untersuchten Länder. Irland schaffte als Schlusslicht über 24 Jahre nur eine durchschnittliche Rendite von gerade einmal 1,3 Prozent pro Jahr.