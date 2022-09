All Commodities-ETF: Warum du jetzt trotz der Inflation auf Rohstoffe setzen solltest

Experten raten Investoren dazu, Rohstoffe in ihren Portfolios überzugewichten. Sie sehen eine Erholung der Preise voraus. Ein Rohstoff-ETF lässt schon jetzt fast jede andere Anlage-Klasse hinter sich.

Die Zeiten sind nicht nur an den Aktienbörsen, sondern auch an den Rohstoffmärkten gegenwärtig nicht einfach. Exogene Faktoren, wie die Dürreperiode in weiten Teilen der Welt, beeinträchtigen das Angebot für Agrarrohstoffe. Der Ukraine-Krieg und die folgenden Sanktionen gegen Russland sorgen für Verwerfungen im Energiebereich. Nicht zuletzt sind auch die Folgen der Corona-Pandemie in Form gestörter Lieferketten noch nicht ganz verarbeitet. Der jüngsten Meldung, dass in China regional neue Lockdowns verhängt wurden, wird am Markt entsprechend mit Unbehagen begegnet.

Im Juni hatten die Ölpreise im Zuge des Ukraine-Krieges neue Höhen erklommen. Die weltweit gehandelte Referenzsorte Brent war bis an die Marke von 124 Dollar gestiegen. Doch die trüben Aussichten für die Weltwirtschaft und die damit einhergehende Befürchtung, dass sich der Bedarf für Benzin, Kerosin & Co. abschwächt, ließ die Preise merklich zurückkommen. Mitte August war der Brent-Preis wegen der Nachfragesorgen sorge in Richtung der Marke von 90 Dollar gefallen.