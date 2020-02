Allzeithoch bei Europa-ETF lockt Investoren an

Lange blieben Europas Aktien hinter den USA zurück. Nun schickt sich der STOXX 600 zur Aufholjagd an. Jetzt in einen Europa-ETF investieren?

Nach den Indizes aus den USA hat nun auch der europäische STOXX 600 sein Allzeithoch erreicht. Über viele Monate galt der europäische Aktienmarkt als potenzieller Nachzügler. Die jetzige Kursbewegung könnte Indiz für eine nahende Aufholbewegung sein. Auch Deutsche-Bank-Chefstratege Ulrich Stephan ist optimistisch: „Nach erfolglosen Anläufen in den Jahren 2000, 2007, 2015 und 2018 sehe ich gute Chancen, dass die Marke von 400 Punkten dieses Mal nachhaltig überwunden werden könnte“, erläutert Stephan. Als Gründe für der Experte die sich aufhellende Stimmung in der Wirtschaft an und verweist auf das von Analysten erwartete Gewinnwachstum bei europäischen Unternehmen. Als dritten Grund nennt Stephan die relative Unterbewertung des Index: „Schließlich handelt der STOXX 600 derzeit nicht nur mit einem erheblichen Abschlag gegenüber Bonds, sondern auch gegenüber Aktien weltweit – dies sah in der Vergangenheit ebenfalls anders aus“, betont Stephan.

Europas Aktienmarkt in einem ETF