Anlegen in einen Öl-ETF: Und ewig lockt das schwarze Gold

Die Welt hängt nach wie vor am Tropf von Öl. Die Branchenunternehmen können die starke Nachfrage kaum bedienen. Für Anleger gibt es interessante Partizipationsmöglichkeiten mit einem Öl-ETF.

Ausgerechnet auf der UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow hat US-Präsident Joe Biden die Öl-Produzentenländer dazu aufgefordert, mehr fossilen Brennstoff aus den Böden zu holen. Mit einem höheren Öl-Angebot, so die Annahme, könnte sich die Preisrally am internationalen Ölmarkt legen. „Die gestiegenen Öl- und Gaspreise sind Ergebnis einer restriktiven Förderpolitik“, sagte US-Präsident Joe Biden in Glasgow.

Doch die Produzenten kamen den Wünschen nicht entgegen. Die Ölförderallianz OPEC+ hält an ihren konservativen Produktionszielen weiter streng fest. Die von Saudi-Arabien und Russland dominierte Gruppe entschied nun, ihre schrittweise Erhöhung der täglichen Ölförderung wie geplant im Dezember fortzusetzen.