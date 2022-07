Anleger behalten Öl im Blick: Angespannter Markt stützt Preise

Öl-Embargo kommt

Zugleich haben sich die USA, Großbritannien und zuletzt und auch die EU-Länder auf ein Embargo russischer Ölimporte geeinigt. Perspektivisch sollen davon 90 Prozent der Einfuhren betroffen sein. Dem Vernehmen nach hat die EU vor dem Ukraine-Krieg täglich fast 4,8 Mio. Barrel russisches Öl eingekauft. Russland will im Falle eines europäischen Öl-Boykotts sein Öl nach Asien verkaufen. Doch so einfach ist das nicht, denn es besteht in diese Richtung kein Pipeline-Netz wie gen Westen. Es müsste also eine große Flotte an Öltankern in See stechen, um russisches Öl nach Asien zu transportieren. Da Großbritannien und die EU beschlossen haben, Versicherungen für Schiffe, die russisches Öl transportieren, zu untersagen, dürfte dieses Unterfangen kaum gelingen.

Jetzt kommt es darauf an, wie die Ölstaatenallianz OPEC+ reagiert. Obwohl Russland Mitglied bleibt, hat der Ölclub beschlossen, die Förderung insgesamt zu erhöhen. Es gab wohl Druck aus Washington. Im Juli und August sollen demnach täglich 650.000 Barrel (zu je 159 Liter) zusätzlich in den Markt gepumpt werden. Zweifel bleiben erlaubt: Ob die erhöhten Fördermengen auch umgesetzt werden können, ist eher unwahrscheinlich. Im Mai lag die Produktionsmenge laut Daten der IEA 2,8 Mio. Barrel pro Tag unter dem vereinbarten Niveau. Laut Umfragen von Reuters und Bloomberg produzierte die OPEC auch im Juni deutlich weniger Rohöl als im OPEC+-Abkommen vorgesehen.