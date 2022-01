Anleihen-ETF mit Schutz vor Inflation – die Hilfe für den Notfall

EZB-Direktorin Isabel Schnabel begründete das in einem aktuellen Zeitungsinterview folgendermaßen: „Unseren Entscheidungen liegt eine mittelfristige Perspektive von etwa ein bis drei Jahren zugrunde. Auf mittlere Sicht gehen wir davon aus, dass die Inflation deutlich sinkt. Das ist der Grund, warum wir derzeit nicht die Zinsen erhöhen, wie manche fordern.“

Die hohe Inflation treibt die Anleger um. Während in den USA die Notenbank gegensteuern will und die Straffung der Geldpolitik als geeignetes Mittel der Wahl betrachtet, um dem Teuerungsdruck etwas entgegenzusetzen, wartet die Europäische Notenbank EZB weiter ab.

Das Problem dabei ist: Die EZB lag mit ihren Prognosen in der Vergangenheit nicht selten daneben. Doch Schnabel bleibt hartnäckig: Kurzfristig würden Zinsanhebungen ohnehin wenig Wirkung zeigen, sagt sie: „Wenn wir heute Maßnahmen ergreifen, wirken diese erst mit Verzögerung.“ Nur die zukünftige Inflation sei so zu beeinflussen, begründet sie das Nichtstun der EZB. Ökonomen besorgen diese Ansichten. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer warnte jüngst: Wenn die EZB jetzt nicht geldpolitisch den Fuß vom Gas nehme, drohe ab 2023 eine neue Inflationswelle. „Es darf nicht weiter zu viel Geld in Umlauf kommen. Daher sollte die Zentralbank jetzt ihre Zinsen maßvoll anheben.“