Dieser Anleihen-ETF wird langsam wieder interessant

Aktien sind nicht alternativlos. Stattdessen bieten Anleihen mehr, als viele Anleger denken. Ein Anleihen-ETF könnte sich durchaus bezahlt machen.

Nach Ansicht von Nermin Aliti, Leiter Fonds Advisory der Laureus AG Privat Finanz, sind Aktien alles andere als alternativlos. Dank der gestiegenen Risikoprämien würden Anleger heute auch bei Anleihen gute Perspektiven haben. Wer heute in Anleihen investiere, könne sich bis zum Ende der Laufzeit über ordentliche Renditen freuen. „Unternehmensanleihen rentieren derzeit mit einer laufenden Rendite zwischen 2 und 6 Prozent per annum“, betont Aliti in einem Marktkommentar und empfiehlt risikoaversen Investoren zu Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. „Die Renditen sind hier zwar geringer, allerdings gehen Investoren aber auch ein überschaubares Risiko ein. Die Gefahr, dass Emittenten mit einem Investment-Grade-Rating ihre Gläubiger nicht bedienen können, ist im Vergleich zu Anleihen aus dem Hochzinsanleihenmarkt äußerst gering“, so Aliti.