Anzeichen für eine positive Zukunft mit einem China-ETF

China stemmt sich gegen die Coronakrise – bislang erfolgreich. Warum ein China-ETF jetzt Chancen für die Zukunft bieten kann.

China gilt als Ursprungsland des Coronavirus. Dementsprechend hat die Volkswirtschaft gegenüber Europa Vorsprung: In vielen Bereichen hat sich inzwischen wieder Normalität eingestellt. Zuletzt wurde gar der Nationale Volkskongress für den 22. Mai festgelegt. Für Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass auch der chinesische Aktienmarkt wieder interessant wird: „Ich werte die Terminierung des Volkskongresses als entscheidendes Signal für die fortschreitende Normalisierung in China. Auch die Industrieproduktion und der landesweite Kohleverbrauch, die mittlerweile bei 99 beziehungsweise 90 Prozent des Vorjahresniveaus liegen, deuten darauf hin. In Verbindung mit den fiskalpolitischen Maßnahmen rechne ich daher mit einer positiven Entwicklung des chinesischen Aktienmarktes“, so Stephan.

China setzt auf Zukunftstechnologie