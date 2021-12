ATX-ETF: Mit Volldampf aus dem Lockdown in Österreich

In Österreich hat Corona besonders heftig zugeschlagen. Wien reagierte mit einem Shutdown, der ausgelaufen ist. Nun nimmt die Konjunktur endgültig Fahrt auf. Die Börse auch? Und können Anleger mit einem ATX-ETF teilhaben?

Für ein relativ kleines Land in Europa hat Österreich in der letzten Zeit ziemlich viele Nachrichten produziert. Der ehemalige Regierungschef Sebastian Kurz musste nach Falschaussagevorwürfen zurücktreten, sein Nachfolger als Bundeskanzler Alexander Schallenberg schmiss nach nur zwei Monaten das Handtuch und machte den Weg frei für den ehemaligen Innenminister Karl Nehammer. Die konservative Regierungspartei ÖVP durchlebt turbulente Zeiten, die ihr nicht guttun. In Umfragen haben die Türkis-Schwarzen schon messbar Schaden genommen. Auch wird der Ruf nach Neuwahlen lauter.

Fern jeglicher politischer Turbulenzen schlug die Corona-Pandemie in der Alpenrepublik besonders heftig zu. Angesichts der massiven vierten Corona-Welle und der hohen Belastung der Kliniken mit Corona-Patienten hatte die Regierung am 22. November einen allgemeinen Lockdown bis zum 11. Dezember verhängt. Die Gesundheitslage entspannte sich in dieser Zeit. Die landesweiten Ausgangsbeschränkungen für die Geimpften und Genesenen sind daher nahezu überall wieder vorbei. Doch es gilt weiterhin die Regel 2G, Ungeimpfte dürfen bis auf Weiteres ihr Zuhause nur für den Weg zur Arbeit, zur Erledigung von Einkäufen des täglichen Bedarfs oder zur Erholung verlassen.