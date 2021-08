Autohersteller – die Dividendenkönige des Jahres 2021?

Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden in Europas Automobil-Kernmärkten – zu denen neben Deutschland, Großbritannien und Frankreich zählen – bereits 336.000 rein batteriebetriebene Elektrofahrzeuge zugelassen – ein Plus von 147 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2020.

Postitive Marktreaktion ante portas

Vor diesem Hintergrund halten Analysten Gesamtausschüttungen in Höhe von 30 Mrd. Euro für realistisch. „Der Markt dürfte dies positiv aufnehmen“, prognostiziert die Deutsche Bank. In Automobiltitel investieren Anleger am besten europaweit, beispielsweise mit dem iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) (WKN: A0Q4R2).

Der dem ETF zugrunde liegende Index bietet Zugang zum europäischen Automobilhersteller und Zulieferer-Sektor. Enthalten sind 12 Positionen, darunter Daimler an vorderster Front, Volkswagen, BMW, Porsche SE und Continental. Der ETF kostet 0,46 Prozent an Gebühren im Jahr, die Performance in 2021 beläuft sich bis dato auf plus 19 Prozent.