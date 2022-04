Automobil-ETF: Entsteht hier echtes Potenzial für Anleger?

Autos bleiben gefragt – trotz hoher Spritpreise und Problemen in der Produktion. Wir stellen einen Automobil-ETF vor, der mehrere Titel aus Europa bündelt.

Die Automobilindustrie befindet sich in einem Wandel. Doch anders als vor wenigen Jahren, als man glaubte, die europäischen Konzerne würden diesen Wandel verschlafen, hat sich rund um die Elektrifizierung der Mobilität einiges getan. Da Europas Autobauer zudem mit starken Marken punkten können, wuchs die Hoffnung in der Branche. Doch dann kamen die Chip-Knappheit, die fehlenden Kabelbäume und jetzt auch noch die Diskussion um ein Energie-Embargo gegen Russland.

Wie könnte es für die Branche am Aktienmarkt weitergehen? Die Experten der Deutschen Bank sind zuversichtlich: „Europäische Automobilaktien sind vor dem Hintergrund der erwarteten Konjunkturerholung und der Outperformance von Substanzwerten gut ins Jahr gestartet. Die aus dem Russland-Ukraine-Krieg resultierenden Störungen der Lieferketten und steigenden Material- und Energiekosten sowie erneute Produktionsstopps in China belasten jedoch seit Mitte Februar die Unternehmen und ihre Aktienkurse“, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank.