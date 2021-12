Automobil-ETF: Licht am Ende des Tunnels

Aufhellung ist in Sicht

Analysten der Postbank * sehen auch für 2022 zunächst keine breite Aufhellung. „Das kommende Jahr dürfte für die Automobilkonzerne einige Parallelen zu 2021 aufweisen“, sagt Kapitalmarktstratege Ulrich Stephan. Steigende Produktionskosten könnten allein für die europäischen Unternehmen Zusatzkosten in Höhe von rund acht Mrd. Euro bedeuten. Die Halbleiterknappheit sollte zumindest noch in der ersten Jahreshälfte die globale Autoproduktion drosseln, so der Fachmann. Die Folge sei: Die Engpässe dürften auch im kommenden Jahr dazu führen, dass die Pkw-Fertigung nicht mit der Nachfrage Schritt halten könne.