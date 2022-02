Banken-ETF: Die Zinswende und Bewertungen treiben

Banken sind heute oft nur noch ein Schatten ihrer selbst. Doch es gibt Hoffnung. Die Zinswende könnte Europas Geldhäuser auch an der Börse anschieben. Anleger können mit einem Banken-ETF profitieren.

Während Zinsschritte in den USA bereits sicher eingepreist sind, bleibt der Markt mit Blick auf den Euro-Raum abwartend. Dabei sind die Inflationserwartungen aktuell so hoch wie noch nie. Umfragen in der Wirtschaft zeigen, dass viele Unternehmen planen, die Preise anzuheben. Das sorgt für mehr oder zumindest anhaltende Inflation und macht daher auch Zinsschritte wahrscheinlicher. Banken dürften höheren Zinsen mit Freude entgegen blicken – schließlich ist das Kreditgeschäft so einfacher.

Das sehen auch die Experten der Deutschen Bank so: „Am Aktienmarkt konnten sich Bank-Titel behaupten: Neben dem Energie-Sektor weisen Banken in Europa im Durchschnitt in diesem Jahr eine deutlich positive Kursentwicklung aus. Höhere Renditen werden von Anlegern mit wachsenden Gewinnmargen für Kreditinstitute assoziiert und sind daher in Phasen steigender Kapitalmarktzinsen besonders gefragt“, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank.