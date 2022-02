Basiskonsumgüter-ETF: Stabilitätsanker in unsicheren Zeiten

Lebensmittel braucht der Mensch immer. Die Aktien von Herstellern solcher Basiskonsumgüter können vor allem in Krisenzeiten ihre Stärken ausspielen. Anleger mit einem solide aufgestellten Depot kommen an dieser Branche nicht vorbei.

Es sind turbulente Zeiten an den Börsen. Die Inflation treibt Blüten, die neue Geldpolitik, besonders in den USA, entzieht dem Markt Liquidität, nicht zuletzt sorgen geopolitische Konflikte, wie die Ukraine-Krise, für Unsicherheit. Das alles lenkt den Blick des geneigten Investors auf Aktien und Branchen, die sich in solch ungemütlichen Phasen als beständig und solide erweisen. Hier kommt der Basiskonsumgüterbereich ins Spiel. Eine Branche, von manchen als ‚unscheinbar‘ belächelt, die gerade im aktuell ungemütlichen Klima ihre Stärken ausspielen kann. Dabei geht es auch in diesem Segment beizeiten wild ab. Als kürzlich der Vorstoß des europäischen Großkonzerns Unilever, die Konsumgüter-Sparte des britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline zu schlucken, publik wurde, liefen die Kurse mancher Branchen-Mitglieder kurzzeitig Amok.

Der Pharmakonzern habe insgesamt „drei unaufgeforderte“ Angebote von Unilever erhalten, hieß es in einer Mitteilung von Ende Dezember. Das letzte Angebot umfasste einen Gesamtwert von 60 Mrd. Euro. GSK habe jedoch alle drei Angebote abgelehnt, da die diese die Konsumgüter-Sparte und dessen Zukunftsaussichten „grundlegend unterbewerteten“. Unilever will trotz der Ablehnung offenbar weiter an den Übernahmeplänen festhalten. Wie Bloomberg vor wenigen Tagen berichtete, werde möglicherweise ein weiteres, noch höheres Angebot vorbereitet.