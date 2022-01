Bitcoin-ETN: So profitierst du vom Diversifizierungs-Effekt

Experten empfehlen für ein ausgewogenes Depot auch einen kleinen Anteil an Kryptowerten. Bitcoin & Co. bieten bei allem Risiko auch hohe Renditechancen für Anleger, etwa mit einem Bitcoin-ETN.

Die älteste und bekannteste Kryptowährung, der Bitcoin, hat im Herbst vergangenen Jahres ein Niveau von 68.000 US-Dollar erreicht. Zum Vergleich: Aktuell wird der Bitcoin nur noch bei etwas über 42.000 Dollar gehandelt. Man erkennt sofort: Der Wert schwankt innerhalb kurzer Zeit ganz beachtlich. Ähnliche Entwicklungen zeichnen sich auch bei anderen Kryptowährungen wie Ether ab.

Und doch raten nicht wenige Marktbeobachter dazu, in einem gut sortierten Anlageportfolio die Digitalwährungen nicht völlig beiseite zu lassen. Denn Chancen und Potenzial sind allemal gegeben. „Anleger, die in verschiedene Asset-Klassen investieren, erhöhen ihre Chancen und verringern ihr Risiko“, meint Michael B. Bußhaus, Gründer und Geschäftsführer von Justtrade *. „Doch die Zeiten, in denen ausschließlich Aktien, Anleihen und Rohstoffe den Weg ins Depot finden sollten, gehören der Vergangenheit an. Inzwischen haben sich auch digitale Assets wie Bitcoin und Ethereum als Anlageklasse etabliert“, so Bußhaus.

Sein Rat: Investoren sollten die Kryptowährungen nicht nur wegen ihres Renditepotenzials im Auge behalten, sondern auch, um vom Diversifizierungs-Effekt zu profitieren. „Durch die Streuung der Investments werden Anlagerisiken bereits reduziert, über die prozentuale Verteilung der jeweiligen Assetklassen lassen sich Renditechancen und Risiko noch weiter steuern“, so der Experte.