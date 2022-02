Bitcoin-ETN: Warum jetzt nicht der schlechteste Zeitpunkt ist

Kryptowährungen stürzen ab. Warum das keine schlechte Nachricht sein muss. Ein Bitcoin-ETN kann genau jetzt interessant sein.

Kryptowährungen befinden sich im freien Fall. Auch Unternehmen aus der Branche werden abgestraft. Doch warum sollten Anleger gerade jetzt einen Blick auf die aufstrebende Anlageklasse werfen? Gerade wer schon immer in Krypto investieren wollte und sich nie getraut hat, könnte jetzt über einen Einstieg nachdenken – schließlich hat Bitcoin vom Hoch mehr als 50 Prozent eingebüßt.

Das Investment bleibt aber hochspekulativ, wie Ulrich Stephan von der Deutschen Bank kommentiert: „Die Marktkapitalisierung aller gelisteten Kryptowährungen halbierte sich seit ihrem Höhepunkt im November nahezu und erholte sich auch in den vergangenen Handelstagen kaum. Auffällig war zuletzt der Gleichlauf der Preisentwicklung zu Aktien, besonders zu Titeln aus dem Technologie-Bereich. Auch in diesen volatilen Zeiten hätte eine Beimischung von Kryptowährungen – und im speziellen Bitcoin – in klassischen Portfolios keinen Diversifikationsvorteil ergeben. Die Korrelation zu weniger schwankungsintensiven Anlagen wie Gold tendierte in den vergangenen Wochen gegen Null“, so der Marktkenner.