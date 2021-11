Bitcoin-ETN: Zocker-Investment war gestern

Neue Phase der Stabilität?

Doch nun könnte eine neue Phase der Stabilität und Solidität eintreten, die ein Engagements in Digitalwährungen auch für den nicht so versierten Privatanleger möglich erscheinen lässt. Denn immer mehr Menschen nutzten Wallets, Coin und Token oder setzten auf Bitcoin-ETFs, die auf den Markt drängen und den Einstieg einfacher und günstiger machen. Im Oktober erhielt der ETF-Anbieter ProShares die Freigabe für seinen Bitcoin Strategy ETF. Papiere von anderen Anbietern könnten folgen.

„Der Hype um die Kryptowährungen geht in die Breite, was diese auch sicherer macht“, sagt Zimmer. „Da ist zum einen die Regulierung. Anleger in ETFs erwarten, dass ihre Werte gesichert sind. Die neuen ETF-Anbieter werden also aus eigenem Interesse die Regulierung vorantreiben“, erwarte der Fachmann. Die Folgen seien regulierte Handelsplätze und auch der Einstieg etablierter Börsenplätze in den Handel mit Kryptos.

Vorteile für Anleger liegen auf der Hand

Wenn das so wäre, müssten die Kurse der Krypton perspektivisch nicht massiv ansteigen? Mit stark steigenden Investments und dramatischen Kursexplosionen ist laut Experten zwar nicht zu rechnen, aber Kurspotenzial ist dennoch durchaus vorhanden. „Das Angebot bei Bitcoin ist beschränkt, die Nachfrage nach ETFs könnte groß sein. Die Manager müssen sich eindecken, also steigen die Kurse“, ist Zimmer überzeugt.