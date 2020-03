Breit gestreut durch die Corona-Krise mit einem Welt-ETF

Die Märkte sind wegen des Coronavirus im Krisen-Modus. Mit einem Welt-ETF und einer breiten Diversifikation einfach Krisen durchstehen.

Der digitale Vermögensverwalter Moneyfarm (► Zum Testbericht) sieht die Kapitalmärkte aktuell im Bann den Coronavirus. Dennoch sollten Anleger in der aktuellen Situation ihren Weitblick behalten. Wie die Anlageexperten melden, sei die Ausbreitung des Virus nach Europa keine Überraschung und zu erwarten gewesen. Wichtig sei in diesem Zusammenhang aber, dass Viruserkrankungen außerhalb Chinas unter Kontrolle seien. Auch in China selbst hätte sich die Zahl der Neuinfektionen zuletzt abgeschwächt. Daten des Navigationsgeräteherstellers TomTom würden zudem dafür sprechen, dass der Verkehr in der Region Schanghai zuletzt wieder zugenommen habe. Dies würde eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivität signalisieren.

Anlage-Profis passen Strategie nur geringfügig an