Buybacks-ETF: Für Anleger sind die Rückkäufe wie ein warmer Regen

Einer der größten Nachfrager nach US-Aktien sind die Unternehmen selbst. Für Anleger können sich Buybacks auszahlen.

Wohin nur mit dem ganzen Cash? Die Gewinne der Unternehmen steigen und steigen, doch die Investitionen stagnieren. Um über zwölfProzent auf 170 Milliarden Euro sind die Gewinne der Firmen aus der ersten deutschen Börsenliga im Jahr 2021 gestiegen, wie das Beratungsunternehmen EY jüngst mitteilte. Doch zugleich steckten die Firmen nur fünf Prozent mehr in die Entwicklung und Forschung als im Vorjahr. Klar, auch die Dividenden sind auf Rekordwerte angestiegen, doch in Mode kommen auch hierzulande wieder Aktienrückkäufe. Da lugten die hiesigen Manager über den großen Teich und schauten sich das Procedere in den USA ab. Denn in Amerika sind die Buybacks schon länger gang und gebe. „Das Volumen an Aktienrückkäufen ist seit den späten 1990er-Jahren um jährlich acht Prozent gestiegen – auf über 800 Milliarden US-Dollar 2021“, weiß Ulrich Stephan, Kapitalmarktstratege der Postbank *.