Cannabis-ETF: Wie nachhaltig ist der aktuelle Rendite-Rausch?

Der Rendite-Rausch mit Cannabis-ETFs hat richtig Fahrt aufgenommen. Das hat gute Gründe. Cannabis ist mehr als eine Droge. Überwiegen aktuell die Chancen oder die Risiken?

Während Cannabis-Produkte in vielen Ohren noch immer nach Rausch und Illegalität klingen, gibt es doch längst Regionen, in denen Cannabis legal ist. Auch die Pharmabranche macht sich Cannabinoide zu Nutze, um beispielsweise gegen Entzündungen vorzugehen. Seit einigen Jahren gibt es auch in Deutschland bei bestimmten Krankheitsbildern die Möglichkeit, Cannabis auf Rezept zu bekommen.

In Kanada ist der Markt dagegen schon deutlich weiter. Die Legalisierung dort trat eine wahre Gründungs-Lawine los. Nach einer Durststrecke ziehen Cannabis-Aktien aktuell wieder an. „Mit dem Wahlerfolg der Demokraten in den USA haben Cannabis-Aktien nun jedoch neues Momentum erhalten. Denn Spitzenpolitiker der Partei wie Chuck Schumer haben sich in der Vergangenheit immer wieder für eine Lockerung der Drogenpolitik ausgesprochen. Entsprechende Gesetzentwürfe könnten schon bald in den Kongress eingebracht werden“, erklärt Deutsche-Bank-Anlagestratege Ulrich Stephan.