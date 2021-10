Chemie-ETF: Warum Aktien dieser Branche das Depot bezaubern können

Sie gilt aufgrund ihrer Produktvielfalt und -breite als eine krisensichere Branche. Doch jetzt spüren viele Unternehmen Gegenwind. Warum sich ein Engagement in einen Chemie-ETF dennoch auszahlen kann.

Nicht einmal die Corona-Pandemie konnte der chemischen Industrie in Europa etwas anhaben. So sank die Produktion während der Lockdowns im vergangenen Jahr im Vergleich zu anderen Branchen unterdurchschnittlich. Mittlerweile produzieren die Branchenunternehmen wieder über dem Vorkrisenniveau, während die gesamte Industrie noch nicht so weit ist. Der Aufschwung in der Chemiebranche begann bereits Mitte 2020.

„Die Auftragseingänge nahmen deutlich zu, da die industriellen Kunden verstärkt Vorprodukte bestellten, auch um ihre geleerten Lager wieder aufzufüllen“, erklären Experten der Helaba in einem Branchenreview. Nora Schmidt-Kesseler, Hauptgeschäftsführerin der Nordostchemie-Verbände (VCI Nordost/Berlin), ergänzt: „Die Unternehmen berichten nach einer coronabedingten Verschnaufpause, dass die Nachfrage, national wie international, spürbar zugenommen hat“. Die Unternehmen seien gut ausgelastet. „Wir rechnen in diesem Jahr mit einem Umsatzplus“, so Schmidt-Kesseler.