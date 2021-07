Hochkarätige chinesische Investitionen stehen einer Reihe von Schwierigkeiten gegenüber, aber es gibt immer noch bemerkenswerte Chancen für China.

Nachdem sich chinesische Titel im Jahr 2020 besser als die globalen Kapitalmärkte entwickelt haben, hinken sie im Jahr 2021 vielen der großen Indizes hinterher. Alastair Campbell, Equity Investment Manager bei Aegon AM, glaubt, dass es eine Reihe von Themen gibt, die die Bewertungen chinesischer Aktien in diesem Jahr drücken werden: „China erholt sich gut von der Covid-Pandemie. Aber die Dynamik verlangsamt sich und das erste Quartal 2021 wird sich wahrscheinlich als Höhepunkt des BIP-Wachstums in diesem Zyklus erweisen.“