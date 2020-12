China-Aktienmarkt mit großem Potenzial

Die zweitgrößte Wirtschaftsmacht China hat noch immer wenige internationale Investoren. Das könnte sich bald ändern. Wir stellen einen China-ETF vor.

Die Experten von Goldman Sachs Asset Management (GSAM) betonen, dass chinesische Aktien in internationalen Indizes noch immer unterrepräsentiert seien. Aktuell stellt China 17 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung und schickt sich an, die USA als weltweit führende Wirtschaftsmacht zu überholen. Dennoch sind chinesische Aktien im MSCI ACWI lediglich zu rund vier Prozent repräsentiert. Auf Sicht von Jahren besteht in diesem Bereich Aufholpotenzial.

Schon heute würden internationale Investoren den chinesischen Markt verändern: „Nach wie vor dominieren Privatanleger bei A-Shares – etwa 80 Prozent des Handelsvolumens gehen auf ihr Konto. In der Regel sind sie kurzfristig orientiert, weniger erfahren und lassen sich mehr von Stimmungen leiten. Das führt zu höherer Volatilität bei A-Shares im Vergleich zu Industrieländern oder Schwellenländeraktien insgesamt“, so Luke Barrs, Head of Fundamental Equity Client Portfolio Management EMEA bei GSAM. „Institutionelle Anleger sind generell mehr auf Fundamentaldaten und Unternehmensführung fokussiert und könnten daher zunehmend dazu beitragen, dass hochwertigere Unternehmen mit starker Unternehmensführung und stabilen langfristigen Aussichten besser abschneiden“, so der Experte weiter.