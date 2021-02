Aussichten besser denn je

Da das Land inzwischen eine hohe Stabilität aufweist – man denke nur an das Handeln in der Pandemie – können verbleibende Intransparenzen und Markthindernisse sogar als Chance gesehen werden. Auch Mumford ist mit Blick auf China optimistisch: „Unsere optimistische Einschätzung in Bezug auf China stützt sich auf vier Säulen: erstklassige Wachstumsraten, die Schlagkraft, um das Wachstum aufrechtzuerhalten, eine sich verbessernde Qualität des Wachstums und angemessene Bewertungen. Erholungstrends, die durch anhaltende globale Impulse, die Einführung von Impfstoffen und reformorientiertes Wachstum (mit dem neuen Fünfjahresplan) unterstützt werden, lassen die „Top-Down“-Aussichten für China besser denn je erscheinen“, so der Kapitalmarktexperte.

700 China-Titel in einem ETF

Als Investment rund um China bieten Fondshäuser wie GAM zahlreiche passende Lösungen. Doch auch ETF-Anleger können von der Entwicklung profitieren. Der HSBC MSCI China UCITS ETF (WKN: A1JHYT) bündelt aktuell mehr als 700 chinesische Titel. 2021 legte der ausschüttende ETF bereits um 18,5 Prozent zu. Die Gesamtkostenquote des ETF liegt bei vergleichsweise schlanken 0,30 Prozent.