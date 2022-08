China-ETF: Bleibt die Wachstumsstory in der Volksrepublik weiterhin intakt?

Expansive Geld- und Fiskalpolitik sorgt für Rückenwind

Langfristig bleibt die Wachstumsstory Chinas nach Ansicht der zitierten Experten intakt. Anleger, die sich dieser Ansicht anschließen und an einem Engagement auf dem chinesischen Markt interessiert sind, sei ein ETF nahegelegt, um das Risiko etwas zu spreizen. So investiert beispielsweise der iShares MSCI China A UCITS ETF (WKN: A12DPT) in fast 500 Titel mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die in China ihren Sitz haben und an den Börsen in Shanghai und Shenzhen in Renminbi gehandelt werden.