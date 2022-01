China-ETF: Das Comeback des asiatischen Riesen ist nah

Asien hat Nachholpotenzial und China richtet sein Wachstum neu aus. Das kann Chancen bieten. Wir stellen euch einen ETF vor.

Der Risikoappetit am Aktienmarkt wächst – der Dax erreichte nach dem Jahreswechsel wieder die Marke von 16.000 Punkten. In diesem Zusammenhang könnten auch Schwellenländer, wie China, wieder interessant werden. „Das Jahr 2022 könnte als das Jahr der Wiederbelebung des Handels in den Schwellenländern in Erinnerung bleiben – wenn sich ihre Volkswirtschaften von den Covid-bedingten Einschränkungen stark erholen.

Tipp: Nutze den extraETF Finanzmanager jetzt auch in der extraETF App und behalte dein Portfolio jederzeit im Blick. Erhältlich für Android und iOS!

Während die meisten Industrieländer ihre Bevölkerung rasch gegen Covid geimpft und ihre Wirtschaft wieder geöffnet haben, hinken die Schwellenländer noch hinterher“, so Nick Payne, Head of Strategy, Global Emerging Markets Focus bei Jupiter Asset Management. Zwar habe es im vergangenen Jahr rund um China einige Irritation gegeben, doch könnte das Land wieder in eine solide Spur finden, glaubt man bei Jupiter Asset Management.