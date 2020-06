Dieser China-ETF hält Kurs auf ein mögliches Comeback

Die Kursverluste der Krise hat der MSCI China bereits wettgemacht. Aktuelle Zahlen machen darüber hinaus Hoffnung für den passenden China-ETF.

China gilt als Ursprungsland der Pandemie. Doch nachdem das Virus die gesamte Welt erreicht hat, zeigt sich, dass die Reaktion der Chinesen angemessen und effektiv war. Heute befindet sich das Land wieder auf dem Weg zur Normalität. Marktexperten, wie Deutsche-Bank-Chefstratege Ulrich Stephan, verweisen auf positive Konjunkturdaten aus China. „Erstmals lagen im Mai Anlageinvestitionen (plus 3,9 Prozent), Industrieproduktion (plus 4,4 Prozent) und Dienstleistungsaktivitäten (plus 1,0 Prozent) wieder zeitgleich höher als vor einem Jahr. Ausnahme war der Einzelhandel (minus 2,8 Prozent), wobei aber eine deutliche Verlangsamung des Abwärtstrends sowie kräftig wachsende Autoabsätze hier Hoffnung machen“, so Stephan in einem Marktkommentar. Zugleich würden Echtzeitdaten, wie der Kohleverbrauch oder das Stauaufkommen für eine Fortsetzung der Erholung im Juni sprechen.