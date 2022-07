China-ETF: Ist ein Investment ins Reich der Mitte wieder in Mode?

Nach dem Ende der Covid 19-Restriktionen haben Chinas Festlandbörsen den Befreiungsschlag gewagt und die Talsohle durchschritten. Auch der Blick nach vorne stimmt zuversichtlich. Anleger können bei China-Aktien wieder guten Gewissens zugreifen, am einfachsten geht das mit einem ETF.

Überall an den globalen Aktienmärkten ging es im ersten Halbjahr deutlich nach unten. Beim deutschen Leitindex DAX etwa um 19,5 Prozent. Doch ausgerechnet die chinesischen Finanzmärkte stemmten sich gegen den Trend. Nach einem deutlich Kursrutsch zu Beginn des Jahres weisen die Titel an den Festlandbörsen in Schanghai und Shenzhen zu Beginn des zweiten Halbjahres nur noch ein überschaubares Minus aus. Chinesische Aktien sind sozusagen wieder en vogue, nachdem monatelange strikte Corona-Beschränkungen und der Schuldenabbau Billionen von Dollar aus den Märkten hinweggeschwemmt haben. Das bevölkerungsreichste Land der Welt verfolgte eine Null-Covid-Strategie. Mit strikten Lockdowns und anderen Beschränkungen wurden die Infektionszahlen zuletzt eingedämmt. Shanghai beispielsweise, die wichtigste Wirtschaftsmetropole des Landes, war bis Ende Mai für zwei Monate abgeriegelt.

Auch in der chinesischen Wirtschaft läuft es wieder besser, nachdem die Corona-Beschränkungen weitgehend aufgehoben wurden. Dies deuten die jüngsten Einkaufsmanagerindizes des Nationalen Statistikamts sowie dem Wirtschaftsmagazin Caixin und S&P Global an. Beide Stimmungsindikatoren sind wieder in den expansiven Bereich vorgedrungen und signalisieren damit Wachstum. Mit Blick nach vorn stimmen merklich gestiegene Auftragseingänge sowie erneut verbesserte Geschäftserwartungen der befragten Unternehmen zuversichtlich.