China-Experten: "Bei chinesischen Aktien sehen wir Mehrertragspotenzial"

„Wir sind der Auffassung, dass mit dem Regierungswechsel in den USA die weltpolitischen Risiken nachlassen werden. Gerade Emerging-Market-Anlagen dürfte das sehr entgegenkommen“, sagt Benjamin Melman, Global Chief Investment Officer.

Romain Bordenave, Fondsmanager für Schwellenländer-Staatsanleihen und Währungen, ist überzeugt: „Hoch verzinsliche Emerging-Market-Anleihen sind noch immer sehr günstig bewertet und entsprechend groß scheint ihr Erholungspotenzial.“ Die interessantesten Renditeaussichten sieht der Experte in Ländern wie der Ukraine, der der IWF zur Seite steht, sowie Brasilien. Auch Mexiko ist für ihn spannend.

China-Aktien sind interessant

Bei Aktien sieht Xiadong Bao, Fondsmanager für internationale Aktien, klares Mehrertragspotenzial bei chinesischen Titeln. „Dafür sprechen die große Mittelschicht, krisenfeste strategische Branchen und die Vielzahl gut ausgebildeter Arbeitskräfte. Mit der Marktöffnung dürften die Zuflüsse in chinesische Aktien ab 2021 steigen.“

Mit einem ETF in China investieren

Eine gute Möglichkeit, in China zu investieren, sind ETFs. Hier bietet sich beispielsweise der Xtrackers MSCI China UCITS ETF (WKN: DBX0G2) an. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI China TRN Index abzubilden. Die Schwergewichte im Index sind Tencent und Alibaba. Insgesamt investieren Anleger in rund 700 ETFs. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,65 Prozent.